Szef WHO: Świat może opanować pandemię COVID-19 w ciągu kilku miesięcy

- Mamy narzędzia do tego, aby opanować pandemię koronawirusa w ciągu kilku najbliższych miesięcy, jeśli będziemy konsekwentnie i sprawiedliwie dysponować naszymi zasobami - powiedział szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ghebreyesus wyraził także zaniepokojenie „alarmującym tempem”, w jakim rozprzestrzenia się na świecie COVID-19 u osób w wieku od 25 do 59 lat. Podkreślił, że jest to prawdopodobnie spowodowane bardziej zaraźliwymi wariantami koronawirusa. - Milion zgonów odnotowano w dziewięć miesięcy. W cztery miesiące odnotowano dwa miliony, a trzy miliony, w trzy miesiące - zauważył.

W poniedziałek komitet nadzwyczajny Światowej Organizacji Zdrowia zarekomendował także, by dowód szczepienia nie był wymagany jako warunek podróży międzynarodowych. Podtrzymano w ten sposób dotychczasowe stanowisko WHO. Zdaniem niezależnych ekspertów brakuje dowodów na to, że szczepienia przeciw COVID-19 zmniejszają możliwość przenoszenia wirusa przez ludzi. Tłumaczono również, że na całym świecie utrzymuje się nierówność w kwestii dystrybucji szczepionek.