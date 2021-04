Niedzielski: Świat nie wróci do poprzedniej beztroski

Niedzielski zapowiedział, że decyzje co do dalszych ewentualnych obostrzeń będą podejmowane jutro lub pojutrze, ale on będzie rekomendował przedłużenie obecnie obowiązujących.

Szef resortu zdrowia uważa też, że na razie nie ma warunków do regionalizacji obostrzeń, jakie miały miejsce przed wprowadzeniem ogólnokrajowego lockdownu. Jest zdania, że restrykcje powinny obowiązywać w całym kraju takie same.

Pytany o to, kiedy wrócimy do normalności, Niedzielski odparł, że zagrożenia najprawdopodobniej nie znikną, i raczej kwestią "kiedy", a nie "czy", zdarzy się kolejna pandemia. I choć Polacy i inne państwa są lepiej przygotowani na kolejne epidemie, to do niegdysiejszego "poziomu beztroski" świat raczej nie wróci.