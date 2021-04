Koronawirus w Polsce. Rząd przedłuża obostrzenia. Konferencja ministra Niedzielskiego

- Z tych powodów podjęliśmy decyzję, że obostrzenia, które w tej chwili obowiązują zostaną przedłużone o kolejny okres ponad tygodnia. Chcemy, żeby to był okres, który obejmuje też kolejny weekend - oświadczył Adam Niedzielski informując, że restrykcje będą obowiązywały do 18 kwietnia.

Adam Niedzielski ocenił, że dzienna liczba zakażeń (o ponad 54 proc. niższa niż tydzień wcześniej) nie jest reprezentatywna z uwagi na okres świąt Wielkiejnocy. - To, z jakim trendem mamy do czynienia będziemy wiedzieli tak naprawdę dopiero w kolejnych dniach - powiedział.

"Trzeba się liczyć, że w okresie majówki będą obostrzenia"

Czy na majówkę obostrzenia zostaną zniesione lub złagodzone? - Myślimy przede wszystkim o przywracaniu edukacji. Perspektywa majówki... jest jeszcze trochę czasu, mamy ponad 3 tygodnie do rozpoczęcia weekendu majowego. Myślę, że w przyszłym tygodniu (...) będziemy mogli się nieco przybliżać do tej sytuacji - odparł minister zdrowia.



- Ale myślę, że zbyt wcześnie jest oczekiwać, że majówka będzie spędzana w ten sam sposób, jak spędzaliśmy to dwa lata temu czy we wcześniejszych okresach, bo siłą rzeczy program szczepień jeszcze do okresu majowego nie zapewni nam takiego zabezpieczenia populacyjnego, więc trzeba się liczyć, że w okresie majówki również będą obecne obostrzenia; o skali będziemy informowali w kolejnych tygodniach - oświadczył Adam Niedzielski.