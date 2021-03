Raport WHO: Najwięcej zgonów na 100 tys. osób - w Brazylii i Polsce

W Europie - w liczbach bezwzględnych - więcej zgonów w ubiegłym tygodniu była wyższa jedynie we Włoszech (2 994) i Rosji (2 710), ale kraje te liczą więcej mieszkańców niż Polska.

W Brazylii zmarło w ciągu tygodnia 16 798 chorych na COVID-19 - co oznacza 7,9 zgonu zakażonego koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców.

Niemal tak samo wysoki wskaźnik zgonów jak Polska ma jeszcze Jordania (6,7 na 100 tysięcy mieszkańców, w liczbach bezwzględnych 684 zgony).

Łącznie w minionym tygodniu liczba zgonów chorych na COVID-19, liczona tydzień do tygodnia, wzrosła o 5 proc. - do ponad 64 tysięcy. Tydzień do tygodnia liczba ta spadła jedynie w Afryce, ale już w rejonie Azji Południowo-Wschodniej wzrosła o 21 proc.

Ok. 80 proc. wszystkich zgonów chorych na COVID-19 w zeszłym tygodniu przypada na Europę i obie Ameryki.