Czechy: Polska na liście krajów bardzo wysokiego ryzyka

Musi on być wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży. Następnie obowiązkowe jest poddanie się drugiemu testowi PCR w Czechach, ale nie wcześniej niż 5 dnia po wjeździe.

Do czasu okazania drugiego wyniku obowiązkowa będzie samoizolacja.

?? A new travel map is in force from Monday, 22 March. Ireland will be moved to the ?? orange category, Denmark, Norway and Slovenia to the ?? red category and Cyprus and Poland to the ??? dark red category. ? https://t.co/4Cglk72beh pic.twitter.com/187XG0Iz4q