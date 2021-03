Rzecznik rządu: Możliwe kontrole sanepidu w kościołach

- Sytuacja faktycznie jest bardzo ciężka. Widzimy to, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, ale również o zajętość łóżek czy respiratorów. W związku z tym my w tej chwili żadnego wariantu nie jesteśmy w stanie wykluczyć - oświadczył.

W ciągu ostatnich siedmiu dni liczba testów na obecność koronawirusa zakończonych wynikiem dodatnim wyniosła 155 556, co tydzień do tygodnia stanowi wzrost o 39 318 (33,8 proc.). W porównaniu z ubiegłym tygodniem, w ciągu ostatnich 7 dni liczba zgonów na COVID-19 wzrosła o 88 (20,6 proc.), liczba pozostałych przypadków śmiertelnych wśród osób zakażonych SARS-CoV-2 wzrosła zaś o 179 (12,2 proc.).

Na podstawie jakich danych rząd będzie podejmował kolejne decyzje? - Musimy zobaczyć, jak będzie wyglądała dynamika zakażeń w tych województwach, które zostały objęte nowymi zasadami nieco wcześniej, bo to pokaże, czy one są wystarczająco skuteczne. Takim barometrem będą informacje z województwa mazowieckiego czy pomorskiego - przekazał Mueller.

Rzecznik nie powiedział, jak daleko idące mogą być kolejne decyzje w sprawie restrykcji. - Jeżeli chodzi o zakaz przemieszczania się, to ten wariant na tym etapie nie jest dyskutowany w rządzie - poinformował. Dodał, że rozważane jest "np. nieco szersze ograniczenie działalności sektora handlu czy usług".

Pytany o kwestię kościołów rzecznik rządu mówił, że wprowadzonych przez władze obostrzeń należy przestrzegać na terenie miejsc kultu religijnego tak, jak np. w sklepach. - To kwestia konsekwencji realizowania wytycznych, bo ich zaostrzenie oczywiście jest możliwe, i to chciałbym podkreślić, że jest możliwe, że jakieś zaostrzenie np. limitu miejsc mogłoby się pojawić, tak jak to miało miejsce wcześniej, ale jeszcze ważniejsze jest przestrzeganie tego, co jest akurat teraz - mówił.

Rzecznik zaznaczył, że kontrole sanepidu lub innych instytucji aparatu państwowego mogą zostać przeprowadzone na terenie wszystkich podmiotów "zobowiązanych do przestrzegania poszczególnych obostrzeń". - To dotyczy każdego miejsca, również miejsc dotyczących zgromadzeń religijnych - powiedział.