Andrusiewicz: Wariant brytyjski powoduje cięższe objawy COVID

- Jeszcze szczyt trzeciej fali jest przed nami, to na pewno nie jest ten moment, gdy szczyt trzeciej fali jest przed nami. Niepokój budzi to, co się dzieje zarówno na Śląsku, jak i na Mazowszu. Widzimy drastyczny wzrost szczególnie w województwie śląskim - mówił też rzecznik resortu zdrowia wskazując, że w wymienionych przez niego województwach wskaźnik zakażeń z 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył 70.

- Na Mazowszu jest ponad 80 proc. zajętych łóżek - mówił też Andrusiewicz, dodając, że "czynione są starania, by zwiększyć bazę łóżkową".

- Proszę się nie dziwić, że pacjenci wywożeni są poza Warszawę. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, gdy pacjent w karetce będzie czekał - tłumaczył rzecznik resortu zdrowia.

- Niepokój budzi też sama Warszawa, gdzie próbujemy stworzyć bazę łóżkową choćby w Szpitalu Południowym i tu wojewoda mazowiecki zgłasza, że są problemy w komunikacji na linii województwo - samorząd miasta. Mamy nadzieję, że te rozmowy zakończą się sukcesem - dodał Andrusiewicz.

- Przed nami trudne dni i tygodnie. Czas na to, aby obostrzenia mogły wpłynąć na wyhamowanie epidemii to mniej więcej dwa tygodnie - podkreślił rzecznik resortu zdrowia apelując, by w najbliższych dwóch tygodniach "gremialnie przejść na pracę zdalną".

- Jeżeli chcemy jeszcze tej wiosny poczuć jakiekolwiek poluzowanie w Polsce to te najbliższe tygodnie musimy spędzić w izolacji społecznej - dodał Andrusiewicz.