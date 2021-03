Adam Niedzielski: Odwrócenie trendu. Bardzo niepokojący sygnał

W ciągu ostatniej doby o 595 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem pacjentów przebywających w polskich szpitalach i przekroczyła 20 tysięcy po raz pierwszy od 4 grudnia.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 896 nowych zakażeniach. W poprzedni poniedziałek zakażeń było nieco ponad 6000.

Czytaj więcej:

Wzrost liczby zakażeń tydzień do tygodnia o 76 proc.

Ponad 20 tysięcy chorych na COVID-19 w szpitalach

"Dzisiejszy skok dziennej liczby zachorowań o ponad 75% w stosunku do poprzedniego tygodnia to bardzo niepokojący sygnał. Może to oznaczać odwrócenie trendu malejącej dynamiki liczby nowych zachorowań w ostatnim czasie" - skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski.

O godzinie 14 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia, szefa KPRM Michała Dworczyka i rzecznika rządu Piotra Müllera.