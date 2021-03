Koronawirus w Polsce: Kiedy sytuacja będzie pod kontrolą? Wirusolog odpowiada tv.rp.pl

Z definicji wynika, że koniec jest wtedy, gdy sytuacja wróci do tej poprzedzającej. Ponieważ koronawirusa już mamy to raczej nigdy końca nie będzie, chyba że formalnie ktoś ogłosi koniec - mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem prof. Włodzimierz Gut, mikrobiolog i wirusolog pytany o to jak wiele dzieli nas od końca pandemii.