Kuczmierowski: Szczepionki z Chin i Rosji nie przyspieszą szczepień

W rozmowie z Michałem Kolanko Kuczmierowski mówił o tym, jak będzie wyglądać plan na następne miesiące w kwestii szczepień.

– Kolejny kwartał szczepień zapowiada się intensywniej. Będzie można zaobserwować wzrost dostaw, wobec tego, co mieliśmy w pierwszym kwartale. Nie wiemy jeszcze dokładnie o ile, ponieważ każdy producent szczepionek po potknięciach z pierwszego kwartału bardzo ostrożnie kalkuluje i czeka do ostatniej chwili z podawaniem wielkości. W najbliższych dniach powinno się to wyjaśnić i wtedy będziemy mogli podać plan szczepień na kolejne miesiące. Wierzymy, że będzie można zaszczepić więcej osób niż dotychczas – wyjaśnił prezes.