Minister Adam Niedzielski: Z przyłbicami to na Grunwald zapraszamy

- Będzie jasne zalecenie na poziomie rozporządzenia pandemicznego, że nie akceptowane są surogaty maseczek, czyli chusty, przyłbice - potwierdził w sobotę w Radiu Zet minister Niedzielski. - Jak to kiedyś powiedział bardzo zgrabnie pan prof. Krzysztof Simon, z przyłbicami to na Grunwald zapraszamy, a do ochrony przed chorobą to trzeba stosować maseczki. I takie będzie zalecenie ostre, natomiast co do rodzaju maseczki - tutaj nie chcemy wprowadzić takiego twardego regulacyjnego podejścia - mówił szef resortu zdrowia.

- Tutaj Rada Medyczna w zasadzie opracowała już takie zalecenia, które mówią, jakie typy maseczek stosować. Ale to oczywiście chodzi o zwykłe maseczki. Maseczka chirurgiczna też jest dobrym zabezpieczeniem. Bawełniana jest gorszym - wyjaśniał.

We wrześniu zeszłego roku prof. Simon, dolnośląski konsultant ds. chorób zakaźnych, w rozmowie z portalem WP abcZdrowie stwierdził, że wina za ówczesny wzrost liczby zakażeń koronawirusem spoczywa na tych, którzy nie przestrzegają przepisów i nie noszą maseczek w miejscach publicznych. - Ludzie zamiast masek zakładają przyłbice, jakby się szykowali na kolejną bitwę pod Grunwaldem, nie myją rąk, ignorują dystans społeczny. Z drugiej strony policja nie egzekwuje przestrzegania tych zaleceń - mówił.

W sobotę Niedzielski zaznaczył, że „egzekwowane będzie to, co jest w pewnym sensie łatwe do egzekucji”. - Tzn. że osoby, które będą nosiły przyłbice, będą zasłaniały się chustą, to już nie będzie wytłumaczeniem czy usprawiedliwieniem tego, że nie ma się maseczki. Ta maseczka musi być. Tutaj jest rola policji, która - jak pokazywały obrazki chociażby z Zakopanego - działa, interweniuje. Natomiast absolutnie pod kątem rodzaju maseczki - wiadomo, że nie będziemy kontroli żadnych prowadzili - dodał

Minister zapowiedział też możliwość zmian w kwestii możliwości przekraczania granic. - Myślę, że w przyszłym tygodniu zakomunikujemy w tym zakresie informacje. Przypominam, że do tej pory mamy takie rozwiązanie, że osoby podróżujące transportem publicznym są zobowiązane przedstawić przy wjeździe negatywny wynik testu. W tej chwili trwają prace, nawet nie tylko analizy, żeby takie rozwiązanie również zastosować przy samochodach osobowych. Granice będą otwarte dla osób, które będą mogły wykazać się negatywnym wynikiem testu, ale - zastrzegam - to jest na dziś, bo dynamika sytuacji może być różna - zapowiedział gość Radia Zet.