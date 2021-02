Dr Cholewińska-Szymańska: Pacjenci chorują na COVID-19 trochę inaczej niż rok temu

- W tej chwili pacjenci, których przyjmujemy, to są pacjenci z bardzo ciężką niewydolnością oddechową od razu - dodała.

- Sądzimy, że coś nowego się wkradło w infekcję koronawirusową, czego jeszcze nie zidentyfikowaliśmy. Mogą być za to odpowiedzialne nowe warianty - podsumowała.

Dr Cholewińska-Szymańska była też pytana o słowa ministra zdrowia, który stwierdził, że w Polsce odporność na COVID-19 - po szczepieniu i przechorowaniu - może mieć ok. 7-8 mln osób w Polsce.

- Myślę, że to liczba na wyrost przedstawiona. Kilka milionów osób jest uodpornionych, ale jako że transmisja wirusa to głównie dzieci i ludzie bezobjawowi - to nadal epidemia może się rozwijać w sposób niekontrolowany - podsumowała.