San Francisco pozywa szkoły w mieście za to, że są zamknięte

Władze San Francisco w pozwie domagają się otwarcia szkół publicznych zamkniętych w związku z sytuacją epidemiczną.

Reprezentujący miasto prawnik, Denis Herrera zapowiadał pozew przeciwko dystryktowi szkolnemu już w zeszłym tygodniu. Szkoły publiczne w San Francisco są zamknięte od niemal roku.

Pozew wpłynął w czwartek do sądu w San Francisco. Herrera dołączył do niego opinie lekarzy i rodziców na temat szkód jakie zamknięcie szkół wywiera na zdrowie psychiczne dzieci zmuszonych do nauki zdalnej.

Jedna z matek, Allison Arieff opisuje, że znalazła ostatnio swoją 15-letnią córkę "skuloną, w pozycji embrionalnej, płaczącą obok swojego laptopa o 11 rano".