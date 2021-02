Prezes AMR mówi o zakazie zapisywania na szczepienia na poniedziałek

- Obsługujemy teraz te punkty które mają dużo osób zapisanych na poniedziałek - do pozostałych punktów realizujemy dostawy od wtorku. W tej chwili prosiliśmy, aby te osoby przepisywać, aby były zapisywane od wtorku do piątku - wyjaśnił Kuczmierowski.

Prezes ARM stwierdził jednocześnie, że być może konieczne będzie podjęcie bardziej drastycznych środków czyli "wydania zakazu zapisywania na szczepienia w poniedziałek".

Kuczmierowski komentował też decyzję o wstrzymaniu szczepienia personelu medycznego z grupy zero pierwszymi dawkami szczepionki na COVID-19 (o sprawie piszemy w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej").

- 94 proc. lekarzy zostało zaszczepionych. Rozumiemy, że w tej grupie medyków (oczekujących jeszcze na szczepienie - red.) jest też część personelu niemedycznego i studentów. Z pustego i Salomon nie naleje, mamy ograniczone dostawy szczepionek Pfizera - tłumaczył prezes ARM.

Kuczmierowski dodał, że władze miały do wyboru rozpoczęcie szczepień populacyjnych w grupie pierwszej lub przełożenie ich i dalsze szczepienie osób z grupy zero. - Wybraliśmy rozpoczęcie szczepień populacyjnych - co wydawało nam się lepszym rozwiązaniem. Ubolewamy, że jest jeszcze grupa osób (z grupy zero - red.), które czekają na zaszczepienie - mówił.

W Polsce wykonano jak dotąd ponad 2 mln szczepień na COVID-19. Dwoma dawkami zaszczepiono ok. 640 tysięcy osób.