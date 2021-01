Koronawirus. Liczba zakażeń nowym wariantem koronawirusa wzrośnie drastycznie?

Tzw. brytyjski wariant koronawirusa ma być do 70 proc. bardziej zakaźny niż dotychczas dominujące warianty. Z kolei badania w RPA wykazują, że tamtejszy wariant może prowadzić do reinfekcji osób, które przeszły COVID-19.

Z danych holenderskiego instytutu zdrowia wynika, że ok. 10 proc. nowych zakażeń w Holandii to zakażenia nowym wariantem koronawirusa. Zdaniem instytutu odsetek ten wzrośnie do 50 proc. do połowy lutego.

W Holandii 17 marca odbędą się wybory parlamentarne.