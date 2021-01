Minister Niedzielski potwierdza wykrycie w Polsce brytyjskiego wariantu koronawirusa

Minister Niedzielski pytany o to na konferencji prasowej potwierdził te doniesienia.

- Jest to informacja, która nas nie zaskakuje - trudno przypuszczać aby wirus występujący w różnych krajach Europy, nie był obecny w Polsce - podkreślił Niedzielski.

Minister poinformował też, że w sprawie wykrytego w Krakowie przypadku zakażenia koronawirusem szybko udało się ustalić, że zakażoną była 42-letnia kobieta, a zakażenie wykryto u niej 23 grudnia (badanie przeprowadzono dzień wcześniej).

- To była osoba z Wielkiej Brytanii, która gościła w domu, i została izolowana. Po zakończeniu izolacji wyjechała do Wielkiej Brytanii, a osoba, z którą spędzała święta wyjechała do Austrii - poinformował Niedzielski.

- Mamy tutaj bezpieczną sytuację, ale to nie oznacza, że ten wirus w innych miejscach nie występuje - zastrzegł minister.

Wariant wykryty w Wielkiej Brytanii obejmuje mutację, która zwiększa zakaźność wirusa nawet o 70 proc. w stosunku do dotychczas dominującego wariantu.

Brytyjski wariant koronawirusa ma być odpowiedzialny za gwałtowny wzrost liczby wykrywanych zakażeń w Irlandii i Wielkiej Brytanii w ostatnich tygodniach.