Londyn „nie jest pewien”, o ile bardziej śmiercionośny może być brytyjski wariant koronawirusa

- Naukowcy uważają, że może to być bardziej śmiercionośne... nie jesteśmy do końca pewni, o ile bardziej śmiercionośne - powiedział Hancock w rozmowie z agencją prasową Press Association.

Minister zdrowia Matt Hancock powiedział w niedzielę, że rząd „nie jest do końca pewien”, o ile bardziej śmiercionośny jest szczep, znany jako B.1.1.7.

Hancock dodał jednak, że brytyjscy naukowcy z pewnością ustalili już, iż mutacja, którą po raz pierwszy odkryto w południowo-wschodniej Anglii, łatwiej się rozprzestrzenia.

Premier Boris Johnson powiedział w piątek, że istnieją dowody na to, iż nowy wariant jest bardziej zabójczy niż ten, który dominował do tej pory. Były to pierwsze takie słowa ze strony urzędnika wysokiego szczebla.

Jonathan Van-Tam, zastępca naczelnego lekarza Anglii, wezwał tymczasem osoby zaszczepione przeciw Covid-19 o przestrzeganie obostrzeń, związanych z pandemią, ponieważ nadal mogą przekazywać wirusa innym.

W Wielkiej Brytanii zaszczepiono dotąd prawie 6 mln osób z 66 milionów mieszkańców.

W rozmowie ze Sky News Hancock ostrzegł również, że Anglia jest „bardzo daleko, bardzo daleko” od zniesienia obostrzeń, ponieważ liczba przypadków pozostaje „niewiarygodnie wysoka”.