Wielka Brytania krajem upadłym? Były premier kraju ostrzega

Jak dodał niezadowolenie z polityki władz w Londynie w Szkocji może doprowadzić do "końca Zjednoczonego Królestwa".

Brown stwierdził, że "wiele osób straciło wiarę w to, jak państwo jest rządzone przez londynocentryczną elitę, która działa w swoim interesie".

Brown pisze też, że wiele wspólnot w Wielkiej Brytanii czuje się "zapomnianych" i "niewidzialnych" dla rządu w Londynie.

Brown, premier w latach 2007-2010 uważa, że Boris Johnson powinien "zreformować sposób, w jaki Wielka Brytania jest zarządzana".

"Atakowana przez Covid-19, zagrożona nacjonalizmem i niepewna, do czego zmierza obietnica 'globalnej Wielkiej Brytanii' po brexicie, Brytyjczycy muszą ponownie odkryć, co ich łączy i wyjaśnić sobie, co ich dzieli" - napisał Brown.