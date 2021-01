Koronawirus. Niewielki spadek liczby zakażeń w USA AFP

W ciągu ostatnich 7 dni w USA wykryto ok. 1,5 mln nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Oznacza to spadek liczby zakażeń, tydzień do tygodnia, o ok. 11 proc.