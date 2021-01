Dr Grzesiowski: Powrót do szkół? Przedwczesny pomysł

W piątek Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego wyda rekomendacje dla dyrektorów szkół dot. ewentualnego powrotu do placówek dzieci szkół podstawowych z klas I-III.

W sondażu SW Research dla rp.pl co trzeci ankietowany opowiedział się za bezwarunkowym powrotem klas I-III do szkół. 26,3 proc. ankietowanych uważa, że dzieci z klas I-III powinny wrócić do szkół, jeśli liczba zakażeń będzie utrzymywać się na poziomie poniżej 10 tysięcy. 20,1 proc. respondentów jest zdania, że dzieci z klas I-III nie powinny jeszcze wracać do szkół. 21,6 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

W rozmowie z Radiem Zet o powrocie uczniów do szkół mówił ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z koronawirusem dr Paweł Grzesiowski.

- Powrót dzieci do szkół to absolutnie przedwczesny i nieprzygotowany pomysł. Plany, żeby zrobić jednorazowe testy nauczycielom, uważam za zupełnie chybione. Jednorazowy, pojedynczy test niczego nie wnosi - skomentował.