Dr Grzesiowski: Szczepionka spod lady? Tzn. że jest produktem pożądanym

Dr Paweł Grzesiowski powiedział wieczorem w TVN24, że „z jednej strony przewrotnie bardzo się cieszy, bo produkt, który jest spod lady, jest produktem pożądanym i świadczy to o tym, że jest wartościowy”. - Z jednej strony więc jest mi miło słyszeć, że np. cały zespół jakiegoś teatru, artyści czy osoby znane, próbują się zaszczepić poza kolejnością. To mnie cieszy, bo pokazuje, że jest to towar bardzo pożądany i to się przekłada moim zdaniem też na taki przekaz między wierszami, że szczepienie jest czymś wartościowym i warto się o to starać. Ja mam mnóstwo telefonów codziennie, dokładnie z takimi samymi pytaniami - czy ja już mógłbym jakoś załatwić szczepionkę, czy jakaś szczepionka nie „spadła z TIR-a” - mówił.

- Natomiast to pokazuje pewien ogólny kłopot, jakim jest logistyka dostaw - zwrócił uwagę. - W tej chwili - muszę powiedzieć to z bólem - wygląda na to, że dostawy szczepionek raz w tygodniu to nie jest nasz ideał. My chcielibyśmy mieć możliwość elastycznych dostaw, niemal codziennie. Jeżeli ja mam kolejkę 70-80 osób, np. pielęgniarek, które jestem w stanie zaszczepić jednego dnia, to nie mogę zamawiać szczepionki z wyprzedzeniem tygodniowym, bo my nie mamy możliwości przewidzieć, ile osób się zgłosi kolejnego dnia. Widzę tu konieczność uelastycznienia dostaw i wtedy nie będzie problemu z takimi jakimiś działaniami spod lady - powiedział.

Dr Paweł Grzesiowski ocenił, że „każdy powinien poczekać na swoją kolejkę”. To nie jest fair, jeżeli lekarz na oddziale intensywnej terapii nie dostanie szczepionki, czy pielęgniarka anestezjologiczna, a będzie szczepiony jakiś VIP. To nie jest fair, absolutnie nie powinniśmy tego tolerować - stwierdził.