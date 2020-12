Koronawirus. Kiedy zaszczepi się Kaczyński? Jest odpowiedź Dworczyka

Dworczyk podkreślał, że kwestia szczepień na COVID-19 to "sprawa ponadpartyjna". - Powinniśmy robić wszystko, by jak najwięcej osób się zaszczepiło i to niezależnie od poglądów - mówił.

- Pan premier Jarosław Kaczyński jest też determinowany, żeby jak najszerzej przekonywać i promować szczepienie, więc tego faktu na pewno nikt nie będzie ukrywał - dodał Dworczyk dopytywany czy Kaczyński zaszczepi się publicznie, przed kamerami.

O tym, że wicepremier Kaczyński zamierza się zaszczepić na COVID-19 informował wcześniej szef jego gabinetu politycznego, Michał Moskal.