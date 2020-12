Niemcy wprowadzają lockdown

Nowe obostrzenia uzgodniono to podczas rozmów przedstawicieli rządu federalnego z liderami szesnastu państw związkowych.



Od środy 16 grudnia do niedzieli 10 stycznia ma być zamknięta większość sklepów. Otwarte pozostaną te, które sprzedają artykuły pierwszej potrzeby, a także apteki i banki. Zamknięte mają być również szkoły. Przedsiębiorcy powinni zawiesić działalność lub zorganizować pracę zdalną.



Pozostaną też zamknięte szkoły i przedszkola. - Od środy wszystkie zajęcia stacjonarne będą odwołane, choć zachęcamy do korzystania ze zdalnych lub hybrydowych form nauczania - powiedziała Angela Merkel.

Minister finansów Olaf Scholz zapewnił natomiast przedsiębiorców, że rząd przygotował pakiet pomocowy, na który zamierza przeznaczać 11 miliardów euro miesięcznie.

Do 10 stycznia mają obowiązywać także obostrzenia dotyczące kontaktów społecznych, które limitują spotkania do pięciu osób z co najwyżej dwóch gospodarstw domowych, a wyjątkiem mają być święta Bożego Narodzenia, gdy razem będzie mogło przebywać do 10 osób.

Instytut Roberta Kocha poinformował w niedzielę rano o ponad 20 tysiącach nowych zakażeń. Zmarło 321 osób. Dotychczas w sumie w Niemczech zarejestrowano ponad milion 320 tysięcy zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło ponad 22 tysiące osób, a wyzdrowiało prawie 958 tysięcy.