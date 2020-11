Koronawirus w Szwecji. Królewska Akademia Nauk: Przemyślmy kwestię masek

Zdaniem Agencji noszenie maski daje "fałszywe poczucie bezpieczeństwa", które może szkodzić zachowaniu dystansu społecznego.

Teraz jednak Królewska Akademia Nauk przygotowała raport, z którego wynika, że maski mogą ograniczyć liczbę zakażeń, zwłaszcza jeśli stosuje się je w przestrzeni zamkniętej.

- Liczbę na debatę i to, że przywódcy (kraju), wezmą sobie to do serca - powiedział Staffan Normark, który stoi na czele grupy eksperckiej ds. COVID-19 działającej w Akademii.

Jak dotąd na COVID-19 zmarło w Szwecji ponad 6 300 osób. Liczba zgonów chorych na COVID-19 per capita jest w Szwecji kilka razy wyższy niż w innych krajach nordyckich.