Koronawirus: Elon Musk o testach: Dostaję różne wyniki z różnych laboratoriów

"Moje symptomy są takie, jak przy przeziębieniu, co nie zaskakuje, ponieważ koronawirus jest typem przeziębienia" - dodał Musk.

Wcześniej Musk oświadczył, że poddał się czterem testom na koronawirusa jednego dnia - dwa dały wynik pozytywny, dwa negatywny.

"Byłem dziś testowany na COVID-19 cztery razy. Dwa testy dały wynik negatywny, dwa pozytywny. Ta sama maszyna, ten sam test, ta sama pielęgniarka. Szybki antygenowy test od BD" - napisał Musk na Twitterze, odnosząc się prawdopodobnie do testu firmy Becton Dickinson and Co.