Japonia: Rekordowa liczba zakażeń. Premier mówi o stanie "najwyższej gotowości"

W ciągu doby w Japonii zmarło też kolejnych dziewięć osób chorych na COVID-19. Łącznie w Japonii wykryto jak dotąd 123 578 zakażeń i 1 935 zgonów chorych na COVID-19.

Suga mówiąc o tym, że kraj znalazł się w stanie "najwyższej gotowości" zaapelował do Japończyków, by nosili maski nawet siadając do posiłku i aby przestrzegali zasad mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Premier wezwał też rząd do zwiększenia liczby testów w miejscach wysokiego ryzyka transmisji koronawirusa.