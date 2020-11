Waldemar Kraska: Szczepienie to jedyna metoda. Chcemy przekonać Polaków

- Chciałbym, aby w najbliższych dniach doszło do zdecydowanie mniejszej ilości nowych zakażeń i wydać, że chyba tak będzie, mamy sygnały od lekarzy rodzinnych, którzy mają na co dzień kontakt z pacjentami, że nowych infekcji jest mniej niż przed kilkunastoma dniami. Myślę, że to efekt przestrzegania obostrzeń i naszej samokontroli, a to jest jedyna metoda, by zdecydowanie ograniczyć ilość nowych zakażeń koronawirusem - mówił w rozmowie z Polskim Radiem Waldemar Kraska.

- Nie chcemy Polaków zmuszać do szczepienia, ale chcemy ich przekonać, że to jedyna skuteczna metoda, aby zakończyć tę pandemię, jedyna metoda aby powrócić do normalności - zapowiedział wiceminister zdrowia.

Z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że ponad połowa ankietowanych zapowiedziała, że nie zamierza się szczepić przeciwko koronawirusowi, kiedy już będzie dostępna szczepionka.

- Tylko wyszczepienie lub uodpornienie ponad 60 proc. populacji, gwarantuje nam zatrzymanie pandemii - powiedział Kraska.