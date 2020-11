Koronawirus w Europie. WHO alarmuje - epidemia przyspiesza

Najwięcej zakażeń wykrywanych jest we Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii - a najwięcej zakażeń per capita - w Andorze, Czechach i Belgii.

Liczba zakażeń koronawirusem we Włoszech wzrosła - tydzień do tygodnia o 72 proc.

WHO zwraca jednocześnie uwagę, że liczba zgonów osób w wieku 25-64 lata chorych na COVID-19 wzrosła z 10 proc. we wczesnej fazie pandemii do ok. 30 proc. latem.

W ostatnich tygodniach ok. 75 proc. zgonów chorych na COVID-19 to osoby w wieku powyżej 65 lat.