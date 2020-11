Radziwiłł: Polska służba zdrowia zaskakująco dobrze przechodzi ten test Fotorzepa, Piotr Guzik

Nie mam co do tego żadnej wątpliwości, że masowe manifestacje na ulicach sprzyjają transmisji wirusa, a ponieważ jesteśmy w trakcie pandemii to trzeba to brać pod uwagę - mówił w RMF FM Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki, były minister zdrowia.