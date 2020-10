Koronawirus we Włoszech: Ośmiokrotny wzrost liczby zakażeń. Jest decyzja władz AFP

Władze Włoch zezwoliły pediatrom i lekarzom rodzinnym do przeprowadzania do 100 tysięcy szybkich testów na obecność przeciwciał wskazujących na zakażenie koronawirusem dziennie, by zidentyfikować nowe ogniska zakażeń po tym jak w ciągu trzech tygodni liczba wykrywanych we Włoszech zakażeń wzrosła ośmiokrotnie - informuje AP.