Sondaż: Zamknąć cmentarze? Więcej Polaków przeciw niż za

Mimo wprowadzenia surowych obostrzeń rząd - w obliczu zbliżających się Uroczystości Wszystkich Świętych - nie zdecydował się na zamknięcie cmentarzy. Prezydent i premier ograniczyli się do apeli do Polaków, aby ci zdecydowali się na wizyty na cmentarzach przed i po 1 listopada, tak aby uniknąć tłoku w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce - cmentarze powinny zostać zamknięte przed 1 listopada.

Na tak zadane pytanie 33,6 proc. respondentów odpowiedziało "tak".

41,4 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "nie".

25 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie mam zdania".

- Ewentualne zamknięcie cmentarzy częściej krytycznie oceniają kobiety (45%) niż mężczyźni (37%). Zamknięciu nekropolii sprzeciwia się częściej niż co druga osoba między 25 a 34 rokiem życia i blisko co druga osoba zarabiająca od 2001 zł do 3000 zł. Z uwagi na miejsce zamieszkania najwięcej respondentów krytykujących pomysł zamknięcia cmentarzy znajduje się wśród osób z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (48%), a poparcie dla tego pomysłu częściej wykazują osoby z małych miast i z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (po 41%) - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, Senior Project Manager.