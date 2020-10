Ognisko zakażeń koronawirusem w Białym Domu

Short należał do tych, którzy kwestionowali obostrzenia związane z pandemią.

Zakażeni są Marc Short, szef personelu Pence'a, i doradca Marty Obst a także co najmniej troje pracowników biura Mike'a Pence'a.

Mimo zakażenia współpracowników Pence, który kieruje grupą zadaniową ds. koronawirusa w Białym Domu, zdecydował o kontynuowaniu kampanii.

"To z pewnością spowoduje kolejne pytania o to, jak poważnie Biały Dom traktuje ryzyko, które ponoszą jego pracownicy i osoby, które mają z nimi kontakt" - pisze "New York Times". Przypomina też, że w Białym Domu nie obowiązuje nakaz rutynowego noszenia maseczek.

W ciągu ostatnich dwóch dni podczas wieców Trump podkreślał, że pandemia "odwraca się o 180 stopni". Mówił tak mimo odnotowanych w ubiegłym tygodniu rekordów dobowych zakażeń.

To już trzeci przypadek wystąpienia ogniska zakażeń w Białym Domu. Przy okazji poprzedniego zakażony został Donald Trump i ponad 30 osób z jego otoczenia.