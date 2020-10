Artyści czekają na rekompensaty o wartości 400 mln zł

Nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Kultury zakończył się 21 października.

Do Funduszu łącznie wpłynęło 2246 wniosków, w tym 589 do Instytutu Teatralnego oraz 1 657 do Instytutu Muzyki i Tańca: 177 wniosków od samorządowych instytucji artystycznych, 316 wniosków od organizacji pozarządowych (NGO-sów) i 1753 wniosków od przedsiębiorców.