Hiszpania: Śmiertelność COVID-19 mniejsza niż w marcu

Główny epidemiolog Hiszpanii Fernando Simon powiedział na konferencji prasowej, że epidemia w kraju rozwija się inaczej niż za granicą. Dodał, że wzrost liczby zakażeń jest szybki, ale wolniejszy niż w innych państwach. - Od piątku do dziś raportowano ok. 17 tys. zakażeń dziennie, w sumie ok. 52 tys. - dodał. Jak przekazał, współczynnik zapadalności wynosi 410 na 100 tys. osób. Dla porównania, w ciągu ostatnich siedmiu dni w Polsce odnotowano 210 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Simon poinformował, że ponad 45 proc. to przypadki bezobjawowe.