Badanie: Liczba zakażeń w Anglii podwaja się co 9 dni

Badanie wykazała, że występowanie zakażeń koronawirusem rośnie we wszystkich grupach wiekowych i we wszystkich regionach w Anglii. Odsetek zakażonych najbardziej wzrósł w grupie wiekowej 55-64 (z 0,37 do 1,2 proc. w porównaniu do stanu sprzed trzech tygodni).

Najwięcej wyników pozytywnych stwierdzono jednak w grupie wiekowej 18-24 (2,2 proc.).

Z badania wynika, że liczba zakażeń podwaja się co dziewięć dni.

W całej Wielkiej Brytanii od początku epidemii wykryto 945 378 zakażeń koronawirusem i 45 765 zgonów chorych na COVID-19.