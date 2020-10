Ministerstwo Zdrowia: Lockdown możliwy w krótkim czasie Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Jeżeli w najbliższych dniach będziemy obserwowali skalę wzrostu na poziomie 2,5 do 3 tys. zakażeń, to niestety możemy przewidywać, że do takiego lockdownu w krótkim, a nie długim czasie, może dojść - oświadczył rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, pytany w Radiu Plus o możliwe rekomendacje ministra Adama Niedzielskiego w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce.