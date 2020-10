Zembala: Zamknąć antycovidowców w zakładach psychiatrycznych

- Stanowcze "nie" dla postaw, które mówią, że pandemii nie ma, że maska nie jest potrzebna. To nieodpowiedzialna głupota. Jako obywatel Polski proszę, żeby takie osoby były izolowane i przetrzymywane albo w zakładach psychiatrycznych, albo w izolatoriach - oświadczył były minister zdrowia prof. Marian Zembala, kardiochirurg. Na antenie TVP Info ocenił, że pandemia jest wojną i że "nie wolno nam tracić rozumu".

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że testy potwierdziły obecność SARS-CoV-2 u kolejnych 5 300 osób. To najwyższy dobowy wzrost liczby nowych przypadków i kolejny rekord w ostatnich dniach. Tego samego dnia w Warszawie zorganizowany został protest przeciw obostrzeniom wprowadzanym w związku z epidemią koronawirusa. W TVP Info były minister zdrowia prof. Marian Zebmala był pytany, jakie myśli przychodzą mu do głowy gdy patrzy na "protest antycovidowców". - To są samobójcy - odparł, wspominając o "szaleńcach" "niespełna rozumu", którzy "występują teraz". - To wina także nieroztropnych wypowiedzi nas, lekarzy - ocenił. Czytaj także:

Minister: Maseczki? Efekt nie nastąpi z dnia na dzień Prof. Zembala zwrócił się do ekspertów, żeby poprosili lekarzy, "żeby nie mówili głupot, że gra skończona". - To jest początek walki - stwierdził. Oświadczył, iż poprosi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, by ten "w najszybszym możliwym czasie" wezwał ordynatora jednej z placówek w woj. małopolskim "który nie rozumie, czym jest pandemia" i "przywołał go do porządku, nauczył zasad w obecności ekspertów". - Musimy (dać) stanowczy odpór, my, lekarze, tej głupocie, nieodpowiedzialności - mówił były minister. Poniżej dalsza część artykułu

"Nie wolno nam tracić rozumu, zwłaszcza teraz, kiedy jest wojna"| - Nie ma zgody, nie ma przyzwolenia na takie postawy, dlatego, że gdybyśmy to zaakceptowali to musielibyśmy powiedzieć: tak, my się zgadzamy na samobójstwo z wyboru. A w Polsce nie ma zgody na eutanazję, nie ma zgody i nie będzie przyzwolenia na takie postawy i takie zachowania. Bo ten nieodpowiedzialny, który dzisiaj protestuje, jutro zakazi wielu innych. Nie możemy sobie na to pozwolić - powiedział. - Nie wolno nam tracić rozumu, zwłaszcza teraz, kiedy jest wojna. Tak, pandemia jest wojną, wojną o życie - podkreślił. Prof. Marian Zembala mówił też, że w Japonii istnieli kamikaze, którzy w historii "zostają jako szaleńcy", którzy stracili życie, ponieważ "zaufali pseudoprorokom". - Oni się w Polsce zaczynają pojawiać. Internet to jest takie forum, gdzie każdy może mówić co chce - dodał.