Konstanty Szułdrzyński: 10-14 dni temu było 10 tys. zakażeń

- Szacuje się, że w Polsce śmiertelność z powodu COVID-19 wynosi ok. 1 proc., a pacjenci umierają 10-14 dni od wystąpienia pierwszych objawów. Ok. 100 zgonów w ostatnich (dwóch) dniach świadczy o tym, że 10-14 dni temu mieliśmy ok. 10 tysięcy zakażeń - wyliczał dr Szułdrzyński.

Jednocześnie lekarz zwracał uwagę, że "to co jest równie martwiące", jak rosnąca liczba zakażeń to "punktowe przeciążenie opieki zdrowotnej" m.in. w województwie małopolskim.

Dr Szułdrzyński pochwalił rekomendację NFZ, by ograniczyć liczbę planowanych zabiegów w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, ale pytał czy nie jest to decyzja spóźniona.