Sondaż: 5 proc. Polaków nie stosuje się do obostrzeń

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy stosują się do istniejących obostrzeń.

Na tak zadane pytanie 57,5 proc. respondentów odpowiedziało "Tak, zawsze".

28,7 proc. ankietowanych odpowiedziało "Tak, zazwyczaj".

8,8 proc. respondentów przyznało, że do obostrzeń stosuje się czasem.

5 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie stosuje się do obostrzeń.

- Obostrzeń zawsze przestrzega 65% kobiet i co drugi mężczyzna. Zasady zawsze respektuje 40% badanych do 24 lat i 2/3 osób powyżej 50 roku życia. Do obostrzeń przez cały czas stosuje się ponad 60% osób z wyższym wykształceniem i nieco wyższy odsetek respondentów o dochodach w granicach 2001 – 3000 zł. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania odpowiedź tę najczęściej wskazywali badani z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców – 2 na 3 osoby - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14.10-15.10.2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.