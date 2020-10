Szkocja: Parlamentarzystka z COVID-em wróciła do domu pociągiem

Ferrier o pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa dowiedziała się w poniedziałek, już po wystąpieniu na forum Izby Gmin w Pałacu Westminsterskim.

"W poniedziałek wieczorem otrzymałam pozytywny wynik testu na COVID-19. Wróciłam do domu pociągiem we wtorek rano, nie zasięgając u nikogo porady. To było niewłaściwe, jest mi przykro" - napisała Ferrier.

Ferrier przyznała też, że błędem było udanie się do Londynu w poniedziałek, ponieważ od weekendu źle się czuła, a w sobotę poddała się testowi na obecność koronawirusa.