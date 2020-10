3158 zakażonych w szpitalach. MZ: Wolnych ok. 4500 łóżek

Według informacji resortu zdrowia obecnie w Polsce hospitalizowanych jest 3158 chorych zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

- Oczywiście zdarzą się przypadki, że w którymś szpitalu zabraknie miejsca, ale naszą troską jest to, by koordynacja nad pacjentem była taka, by pacjent nie krążył między szpitalami - mówił Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zdrowia wyliczał, że "na dziś w całej Polsce mamy ok. 4500 wolnych łóżek" (dla chorych na COVID-19).