Dr Fauci: Chcieliśmy walczyć z COVID jak z grypą. Błąd

- To pokazuje kilka rzeczy - dodał. - Nasze przygotowanie do pandemii, przed obecną pandemią, było oparte na modelu grypy - tłumaczył. Jak wyjaśnił specjaliści ds. zdrowia publicznego byli przygotowani do walki z wirusem, który rozprzestrzenia się głównie wśród osób z objawami zakażenia.

- Oberwaliśmy i oberwaliśmy bardzo poważnie, z 200 tysiącami zgonów i ok. 7 mln zakażeń (koronawirusem SARS-CoV-2 - red.) w USA - mówił we wtorek Fauci.

- Gdy pojawiła się ta epidemia wielu rzeczy związanych z nią nie w pełni doceniliśmy. I popełniliśmy pewne błędy na początku - przyznał Fauci.

- To nie jest wymówka - zaznaczył Fauci. - To tylko wyjaśnienie dlaczego w USA mamy ok. 40 tysięcy zakażeń dziennie i do 1000 zgonów (na COVID-19) na dobę - dodał.

W pierwszej fazie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w USA Fauci i inni eksperci ds. ochrony zdrowia przekonywali, że epidemie chorób układu oddechowego rozprzestrzeniają się głównie za pośrednictwem osób, u których pojawią się objawy zakażenia.

Tymczasem - jak się okazało - zakażać koronawirusem mogą też zakażeni przed pojawieniem się u nich objawów, a także ci, którzy przechodzą zakażenie bezobjawowo (choć eksperci nadal nie są zgodni co do tego czy ci ostatni zakażają innych tak samo często jak osoby z objawami COVID).