Morawiecki: Uczymy się żyć z koronawirusem AFP

- Nie chcemy doprowadzić do zamknięcia gospodarki w takim stopniu jak w marcu, kwietniu, maju, bo na skutek takiego zamknięcia doprowadziliśmy do recesji - a to oznacza innego rodzaju tragedię, innego rodzaju problemy - mówił premier Mateusz Morawiecki pytany na konferencji prasowej o sytuację epidemiczną w Polsce.