Szwecja: Więcej kibiców obejrzy zawody na żywo

Nowe zasady organizacji imprez sportowych będą obowiązywać jeżeli nie dojdzie do wzrostu liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykrywanych w kraju.

Stojący na czele Szwedzkiej Konfederacji Sportu, Bjorn Eriksson poinformował, że jest to "krok we właściwym kierunku".

Szwecja, w odróżnieniu od większości innych państw Europy, przyjęła inne podejście do epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, unikając zamrażania gospodarki wiosną i ograniczając się do rekomendowania obywatelom zachowywania dystansu społecznego i stosowanie się do reżimu sanitarnego.

W porównaniu do innych krajów nordyckich w Szwecji stwierdzono stosunkowo wiele zgonów na COVID-19 (5880 przy 10 mln mieszkańców), ale obecnie kraj nie mierzy się z drugą falą koronawirusa - w czerwcu, w szczytowym momencie epidemii w Szwecji w kraju wykrywano niemal 1700 zakażeń koronawirusem w ciągu doby, a obecnie liczba ta oscyluje wokół 400.

Liczba zgonów od 18 lipca nie przekracza 10 na dobę (w szczycie epidemii wynosiła nawet 115 osób na dobę (w pierwszej połowie kwietnia).