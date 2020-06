Teksas: Przyjęcie-niespodzianka. Efekt? 18 przypadków COVID-19

7 z 18 zakażonych uczestniczyło w przyjęciu, pozostałe osoby miały się zakazić przez kontakt z tymi osobami - twierdzi Frank Barbosa, jeden z członków rodziny, który nie poszedł na przyjęcie zorganizowane 30 maja.

Barbosa dodaje, że jego ojciec walczy obecnie o życie podłączony do respiratora, ale jest nadzieja, iż po transfuzji osocza ozdrowieńca jego stan się poprawi.

Barbosa apeluje do wszystkich ozdrowieńców, by oddawali osocze, jeśli tylko jest to możliwe, by pomóc innym walczyć z chorobą.

"Ojciec otrzymał osocze! Modlitwy zostały wysłuchane. Teraz musi wrócić do zdrowia dla mamy i całej rodziny. Proszę oddawajcie osocze, jeśli wyleczycie się z COVID-19. Lista oczekujących rośnie z każdą godziną, możecie uratować czyjeś życie" - napisał.

Teksas jest jednym z pierwszych stanów USA, w których zaczęto łagodzić obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, ale obecnie proces ten został wstrzymany w związku z dużym wzrostem liczby zakażeń.