Ratownik o maseczkach z Chin w warszawskim pogotowiu: to zwykłe atrapy

- Przecież to jest jakiś koszmar. To "coś", co ma nas chronić przed zarażeniem koronawirusem, rozpada się w rękach. Proszę sprawdzić jakość tego materiału, prawie jak karton. A w środku jest to wyłożone jakimś sztucznym, plastikowym tworzywem, przypominające łudząco takie, którym owija się zawartość przesyłek pocztowych. Nie ma w tym jak oddychać i tak naprawdę nie ma tu mowy o żadnych filtrach i zabezpieczeniach. To jest po prostu atrapa maski - tłumaczy rozmówca Onetu .

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Warszawie to największa na Mazowszu i jedna z największych w kraju jednostka tego typu. Dysponuje 62 zespołami ratowniczymi i rocznie wykonuje ok. 200 tys. wyjazdów do pacjentów z terenu stolicy i powiatów sąsiednich. Od kilku miesięcy jej pracownicy są na pierwszej linii walki z pandemią koronawirusa. Nie ulega więc wątpliwości, że powinni mieć najlepsze zabezpieczenia przed zakażeniem COVID-19. Rzeczywistość bywa jednak inna.

- I jest tego więcej. Nieoficjalnie mówi się, że są to te maseczki, które przyleciały z Chin tym największym na świecie samolotem świata, a po wyładowaniu okazały się bezużyteczne, bo nie spełniające żadnych norm. To już wolę za własne pieniądze kupić profesjonalną maskę ochronną, niż jeździć do pacjentów w tym "czymś", co się nam oferuje i co stanowi dla nas zagrożenie - dodaje ratownik i podkreśla, że wielu jego kolegów również zaopatruje się w profesjonalne maski we własnym zakresie, żeby w pełni się zabezpieczyć.

Maski z Chin, dostarczone do Polski w połowie kwietnia nie spełniają norm bezpieczeństwa, co potwierdziło badanie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o głośny, efektowny transport największym samolotem świata - Antonowem An-225 Mrija, który na lotnisku witali premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin. Dostarczone do Polski maski nie spełniają norm FFP (z ang. "Filtering Face Piece"). Chodzi o te maski, które chronią przed niebezpiecznymi cząstkami. Są ich trzy rodzaje — od FFP1 do FFP3, w zależności od stopnia ochrony przed aerozolami. Te ostatnie chronią najpełniej.

