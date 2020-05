Epidemia w Rosji. Bogaci wynajmują prywatne odrzutowce

Pasażerowie kierują się do krajów takich jak Wielka Brytania i Cypr, gdzie posiadają nieruchomości, mają prawo pobytu lub bliskich krewnych. Za lot prywatnym odrzutowcem płacą od 16 do 25 tys. euro. Na pokład maszyny może wejść do 13 osób.

- Ludzie są zmęczeni życiem w zamknięciu. Szukają sposobów, aby się wydostać - mówi Aleksandr Osit, właściciel firmy JETVIP, która w ciągu ostatnich dwóch miesięcy odnotowała gwałtowny wzrost liczby lotów w jedną stronę do Europy.