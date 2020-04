Liczba zakażonych koronawirusem w Hiszpanii wzrosła do 213435 (Hiszpania od kilku dni za potwierdzone zakażenia uznaje tylko te, co do których pozytywny wynik dał test PCR) - to wzrost w ciągu doby o 518 zakażeń.

112050 zakażonych uznaje się za ozdrowiałych - to wzrost w ciągu doby o 3103.