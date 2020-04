Naukowcy: 118 tys. dzieci w USA może ciężko zachorować

Zespół naukowców kierowanych przez Elizabeth Pathak, ekspert ds. zdrowia publicznego i prezes amerykańskiego think tanku Women’s Institute for Independent Social Inquiry ostrzega przed lekceważeniem wpływu epidemii na zdrowie dzieci.

Według najostrożniejszych szacunków w USA koronawirusem zakazi się w USA jedno na 200 dzieci, a ok. tysiąca przypadków zachorowań wśród dzieci będzie miało ciężki przebieg.

"Ostrość przebiegu zachorowań i śmiertelność wśród dzieci są znacznie wyższe niż u starszych osób" i ten fakt doprowadził do lekceważenia COVID-19 jako zagrożenia dla zdrowia dzieci - twierdzą badacze.

Następnie zwracają oni uwagę, że w USA mieszka 74 mln dzieci w wieku od 0 do 17 lat co oznacza, że liczba ostrych przypadków COVID-19 może przewyższyć zasoby pediatrii w USA.

Pathak i jej koledzy szacują, że w USA wirusem zakaziło się ok. 176190 dzieci (to projekcja w oparciu o dane wskazujące, że do 6 kwietnia w 19 stanach USA na pediatryczne oddziały intensywnej terapii trafiło 74 dzieci cierpiących na COVID-19.

Badacze powołują się przy tym na dane z Chin, z których wynika, że niemowlęta są najbardziej narażone na ostry przebieg COVID-19 (z danych tych wynika, że ostry przebieg ma 10,6 proc. zakażeń wśród niemowląt). U dzieci w wieku od 1 do 5 lat ostry przebieg ma 7,3 proc. zakażeń, a u dzieci od 6 do 15 roku życia - 4,2 proc.

Autorzy artykułu apelują, by przygotowywać system ochrony zdrowia na przypadki ostrego przebiegu COVID-19 u dzieci.