Burundi: W kraju wirus, władze prą do wyborów prezydenckich

W wyborach z 20 maja mieszkańcy kraju mają wybrać następcę prezydenta Pierre'a Nkurunzizy, byłego przywódcy rebeliantów rządzącego krajem od czasu zakończenia wojny domowej w 2005 roku.

W 2015 roku Nkurunziza wystartował w wyborach i zapewnił sobie trzecią kadencję na stanowisku prezydenta, co opozycja uznała za naruszenie postanowień układu pokojowego. To doprowadziło w Burundi do zamieszek i nieudanej próby zamachu stanu.

Rządząca krajem partia prezydenta CNDD-FDD (Rada na Rzecz Obrony Demokracji - Siły Obrony Demokracji) jako kandydata na prezydenta wystawia Evariste'a Ndayishimiye, emerytowanego generała, który stoi na czele departamentu spraw wojskowych w obecnej administracji prezydenckiej.

Jego najpoważniejszym rywalem jest kandydat opozycyjnej partii CNL Agathon Rwasa, zastępca przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego.

W Burundi jak dotąd nie wprowadzono żadnych obostrzeń dotyczących kontaktów społecznych. W kraju można organizować zgromadzenia publiczne, można też swobodnie poruszać się po kraju.

Opozycja i obrońcy praw człowieka oskarżają działaczy młodzieżówki partii rządzącej o atakowanie politycznych przeciwników. Rząd ma zastraszać opozycję dokonując arbitralnych aresztowań dziennikarzy i działaczy opozycyjnych.

Tylko pomiędzy styczniem a marcem Liga Iteka, działająca na uchodźstwie grupa broniąca praw człowieka w Burundi, udokumentowała 67 zabójstw, 14 egzekucji pozasądowych i sześć zaginięć aktywistów opozycji.